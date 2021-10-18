Надто довга зарядка батареї – один з суттєвих мінусів для власників такого транспорту. Естонський стартап знайшов рішення цієї проблеми.

Автор telegram-каналу "Just Tallinn" і блогер RusDelfi Алеся Даршт розповідає про винайдених в Естонії батарейках, які потенційно можуть допомогти в переході з викопного палива на електромобілі.

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Естонський стартап Skeleton Technologies розробив супербатарейку, яку можна зарядити на 100% всього за 15 секунд. І чи витримає вона сотні тисяч циклів без погіршення якості? Мета - вирішити проблеми при переході від викопного палива.

Наприклад, зараз в електромобілях у якості батарейок додатково використовують літієві акумулятори, які з часом руйнуються. Термін їх служби невеликий. Так Nissan покриває гарантію авто Leaf на 5 років, Renault пропонує 8 років на Zoe, як і Tesla на Model S.

Окрім того очікування перезарядки авто навіть на надшвидких станціях Tesla - мінімум 30 хвилин! Це не дозволяє електромобілю конкурувати зі традиційними авто. Однак нові батарейки, можливо, зможуть змінити ситуацію.

Поки стартап планує запустити свій продукт в 2023 році і вже підписав контракт на 1 млрд Євро з провідним автовиробником. Чи збільшиться популярність електромобілів завдяки цьому – питання відкрите.