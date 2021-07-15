Разработанные и построенные местной компанией Auve Tech шаттлы должны в корне изменить систему общественного транспорта страны.

Стартап Auve Tech был создан в 2017 году выпускниками Таллинского технологического университета TalTech. В феврале 2020 года команда уже представила свою разработку – автономный шаттл Iseauto на водородных топливных элементах. А на днях выход беспилотников на дороги для работы. Серийный электрокар будет называться Liisu.

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Важность появления "первого в мире водородного беспилотника" подчеркивает тот факт, что первой пассажиркой шаттла стала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она отметила, что водородный электромобиль "идеально вписывается в мировоззрение эстонцев".

"Раньше никто в мире не решался объединить автономное движение и водородное топливо, ведь обе технологии все еще находятся в экспериментальной стадии. Несомненно, тот, кто совмещает две параллельные разработки, берет на себя большие риски", – заявила президент Кальюлайд. "Не исключено, что мы, Homo sapiens, должны отойти от руля, чтобы освободить место для беспилотников".

Перед запуском в полноценную работу, беспилотники Iseauto тестировали на дорогах города Ламия в Греции. Шаттлы обслуживали пассажиров в течение 46 дней, работая в две смены. Машины преодолели 1930 км, перевезли 399 пассажиров и у операторов не было с ними проблем. Испытания признаны чрезвычайно успешным и Эстонская дорожная администрация (Estonian Road Administration) позволила машинам выйти на дороги общего пользования Эстонии.

Фото: беспилотный водородный микроавтобус Auve Tech Liisu / Drive

"В маленькой Эстонии можно сделать большие дела за короткое время", – говорит основатель фирмы Auve Tech Вяйно Калдоя.

Шаттл ездит без водителя, но может контролироваться, а в случае необходимости и управляться, дистанционно. Его габариты составляют 3500/1500/2400 мм в длину, ширину и высоту, колесная база растянулась на 2550 мм. Шаттл вмещает до восьми пассажиров. Электромотор на задней оси производит 34 л.с. мощности, позволяя шаттлу двигаться с максимальной скоростью до 25 км/ч. Батареи емкостью 16 кВт-ч хватает на 8 часов работы.