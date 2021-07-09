Новинка, созданная немецкой компанией Electric Brands, представляет собой многоцелевое транспортное средство с доступным ценником.

Xbus действительно крошечный и относится к категории L7e, которая ограничена массой до 450 кг (без батареи). Также данная категория выдвигает значительно проще требования к пассивной и активной безопасности, что упрощает его путь к выходу на рынок. В этой же категории представлены такие транспортные средства, как Renault Twizy, Microlino и Citroen Ami.

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Силовая установка микрокара включает четыре мотор-колеса, общая пиковая мощность которых составляет 76 лошадиных сил, номинальная – 20. Максимальная скорость не превышает 100 км/ч. На крыше микрокара установлены солнечные панели, которые наполняют электричеством аккумулятор и увеличивают запас хода.

Тяговый аккумулятор базовой версии Xbus обеспечивает пробег в 200 километров на одном заряде, тогда как аккумулятор большей емкости позволяет покрывать до 600 километров между зарядками.

Xbus – полноприводный и имеет приличный клиренс, что также позволяет ему с легкостью передвигаться практически по любому ландшафту.

Еще одна особенность заключается в том, что Xbus легко можно превратить из автобуса в кемпер или рабочий грузовик. Один кузов позволяет создать 9 вариантов, однако для некоторых нужны дополнительные модули. Их будут продавать официальные дилеры, а устанавливать будут уже сами владельцы, поскольку детали разработаны таким образом, что для конвертации требуется не больше двух человек и ни одного специнструмента.