Новинка, створена німецькою компанією Electric Brands, являє собою багатоцільовий транспортний засіб з доступним цінником.

Xbus справді крихітний і належить до категорії L7e, яка обмежена масою до 450 кг (без батареї). Також дана категорія висуває значно простіші вимоги до пасивної та активної безпеки, що спрощує його шлях до виходу на ринок. У цій же категорії представлені такі транспортні засоби, як Renault Twizy, Microlino та Citroen Ami.

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Силова установка мікрокара включає чотири мотор-колеса, загальна пікова потужність яких складає 76 кінських сил, номінальна – 20. Максимальна швидкість не перевищує 100 км/год. На даху мікрокара встановлено сонячні панелі, які наповнюють електрикою акумулятор і збільшують запас ходу.

Тяговий акумулятор базової версії Xbus забезпечує пробіг у 200 кілометрів на одному заряді, тоді як акумулятор більшої ємності дозволяє покривати до 600 кілометрів між зарядками.

Xbus – повнопривідний і має пристойний кліренс, що також дозволяє йому з легкістю пересуватись практично будь-яким ландшафтом.

Ще одна особливість полягає в тому, що Xbus легко можна перетворити з автобуса на кемпер або робочу вантажівку. Один кузов дозволяє створити 9 варіантів, однак для деяких потрібні додаткові модулі. Їх продаватимуть офіційні дилери, а встановлювати будуть вже самі власники, оскільки деталі розроблені таким чином, що для конвертації потрібно не більше двох людей і жодного спецінструменту.