Розроблені та побудовані місцевою компанією Auve Tech шаттли повинні докорінно змінити систему громадського транспорту країни.

Стартап Auve Tech був створений у 2017 році випускниками Талліннського технологічного університету TalTech. У лютому 2020 року команда вже представила свою розробку – автономний шаттл Iseauto на водневих паливних елементах. А днями відбувся вихід безпілотників на дороги для роботи. Серійний електрокар буде називатися Liisu.

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Важливість появи “першого в світі водневого безпілотника” підкреслює той факт, що першою пасажиркою шаттла стала президент Естонії Керсті Кальюлайд. Вона зазначила, що водневий електромобіль “ідеально вписується у світогляд естонців”.

“Раніше ніхто у світі не наважувався об'єднати автономний рух і водневе пальне, адже обидві технології все ще знаходяться в експериментальній стадії. Безсумнівно, той, хто поєднує дві паралельні розробки, бере на себе великі ризики”, – заявила президент Кальюлайд. “Не виключено, що ми, Homo sapiens, повинні відійти від керма, щоб звільнити місце для безпілотників”.

Перед запуском у повноцінну роботу, безпілотники Iseauto тестували на дорогах міста Ламія у Греції. Шаттли обслуговували пасажирів протягом 46 днів, працюючи у дві зміни. Машини подолали 1930 км, перевезли 399 пасажирів і оператори не мали з ними клопоту. Випробування визнано надзвичайно успішним і Естонська дорожня адміністрація (Estonian Road Administration) дозволила машинам вийти на дороги загального користування Естонії.

Фото: безпілотний водневий мікроавтобус Auve Tech Liisu / Drive

“У маленькій Естонії можна зробити великі справи за короткий час”, – каже засновник фірми Auve Tech Вяйно Калдоя.

Шаттл їздить без водія, але може контролюватися, а в разі необхідності й керуватися, дистанційно. Його габарити становлять 3500 / 1500 / 2400 мм у довжину, ширину і висоту, колісна база розтягнулась на 2550 мм. Шаттл вміщує до восьми пасажирів. Електромотор на задній осі продукує 34 к.с. потужності, дозволяючи шаттлу рухатись із максимальною швидкістю до 25 км/год. Батареї ємністю 16 кВт-год вистачає на вісім годин роботи.