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В этом году украинцы заплатили на 12% больше транспортного налога

Более 87 млн грн транспортного налога уплатили владельцы авто в этом году.
Государство в этом году взыскало на 12% больше транспортного налога с автовладельцев - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Транспортный налог

Евгений Гудущан
logo2 июня, 18:20
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Владельцы автомобилей уплатили 87,2 млн грн транспортного налога в течение января – апреля 2025 года, сообщила Государственная налоговая служба Украины. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше соответствующего показателя прошлого года.

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Наибольшие суммы поступили от автовладельцев:

  • Киева – 26,5 млн грн,
  • Днепропетровщины – 8 млн грн,
  • Одесской области – 7,6 млн грн,
  • Львовщины – 6 млн гривен.

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад, а их среднерыночная стоимость должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы (>3 млн грн.).

Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за авто.

Перечень легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем веб-сайте ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

В 2025 году в перечень попали такие марки автомобилей:

  • AstonMartin,
  • Audi,
  • Bentley,
  • BMW,
  • GMC,
  • Hymer-Mercedes,
  • Ineos,
  • Ягуар,
  • Lamborghini,
  • LandRover,
  • Лексус,
  • Лотос,
  • Линкольн,
  • McLaren,
  • Мазерати,
  • Mercedes-AMG,
  • Mercedes-Benz,
  • Mercedes-Maybach,
  • Порше,
  • Rolls-Royce,
  • Toyota.

Сообщение о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получают в своем электронном кабинете.

Физическим лицам сформированы налоговые уведомления – решения и отправлены по почте по месту налогового адреса. Если же физические лица подавали заявку на переписку с органами ГНС в электронном виде, им начисления приходит в электронный кабинет.

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