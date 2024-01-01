В этом году украинцы заплатили на 12% больше транспортного налога

Владельцы автомобилей уплатили 87,2 млн грн транспортного налога в течение января – апреля 2025 года, сообщила Государственная налоговая служба Украины. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше соответствующего показателя прошлого года.

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Наибольшие суммы поступили от автовладельцев:

Киева – 26,5 млн грн,

Днепропетровщины – 8 млн грн,

Одесской области – 7,6 млн грн,

Львовщины – 6 млн гривен.

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад, а их среднерыночная стоимость должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы (>3 млн грн.).

Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за авто.

Перечень легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем веб-сайте ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

В 2025 году в перечень попали такие марки автомобилей:

AstonMartin,

Audi,

Bentley,

BMW,

GMC,

Hymer-Mercedes,

Ineos,

Ягуар,

Lamborghini,

LandRover,

Лексус,

Лотос,

Линкольн,

McLaren,

Мазерати,

Mercedes-AMG,

Mercedes-Benz,

Mercedes-Maybach,

Порше,

Rolls-Royce,

Toyota.

Сообщение о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получают в своем электронном кабинете.

Физическим лицам сформированы налоговые уведомления – решения и отправлены по почте по месту налогового адреса. Если же физические лица подавали заявку на переписку с органами ГНС в электронном виде, им начисления приходит в электронный кабинет.