В этом году украинцы заплатили на 12% больше транспортного налога

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Транспортный налог
Владельцы автомобилей уплатили 87,2 млн грн транспортного налога в течение января – апреля 2025 года, сообщила Государственная налоговая служба Украины. Это на 12%, или на 9,2 млн грн больше соответствующего показателя прошлого года.
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Наибольшие суммы поступили от автовладельцев:
- Киева – 26,5 млн грн,
- Днепропетровщины – 8 млн грн,
- Одесской области – 7,6 млн грн,
- Львовщины – 6 млн гривен.
Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад, а их среднерыночная стоимость должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы (>3 млн грн.).
Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за авто.
Перечень легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем веб-сайте ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.
В 2025 году в перечень попали такие марки автомобилей:
- AstonMartin,
- Audi,
- Bentley,
- BMW,
- GMC,
- Hymer-Mercedes,
- Ineos,
- Ягуар,
- Lamborghini,
- LandRover,
- Лексус,
- Лотос,
- Линкольн,
- McLaren,
- Мазерати,
- Mercedes-AMG,
- Mercedes-Benz,
- Mercedes-Maybach,
- Порше,
- Rolls-Royce,
- Toyota.
Сообщение о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получают в своем электронном кабинете.
Физическим лицам сформированы налоговые уведомления – решения и отправлены по почте по месту налогового адреса. Если же физические лица подавали заявку на переписку с органами ГНС в электронном виде, им начисления приходит в электронный кабинет.