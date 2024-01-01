Укр
Ру

В цьому році українці сплатили на 12% більше транспортного податку

Понад 87 млн грн транспортного податку сплатили власники авто в цьому році.
Держава у цьому році стягнула на 12% більше транспортного податку з автовласників - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Транспортний податок

Євген Гудущан
logo2 червня, 18:20
logo0
logo0 хв

Власники автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку протягом січня – квітня 2025 року, повідомила Державна податкова служба України. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше відповідного показника минулого року.

Читайте також: Податкова взялась за автошколи: 108 закладів вже перевірили

Найбільші суми надійшли від автовласників:

  • Києва – 26,5 млн грн,
  • Дніпропетровщини – 8 млн грн,
  • Одещини – 7,6 млн грн,
  • Львівщини – 6 млн гривень.

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, що випущені не більше 5 років тому, а їх середньоринкова вартість має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (>3 млн грн.).

Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за авто.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму вебсайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів:

  • AstonMartin,
  • Audi,
  • Bentley,
  • BMW,
  • GMC,
  • Hymer-Mercedes,
  • Ineos,
  • Jaguar,
  • Lamborghini,
  • LandRover,
  • Lexus,
  • Lotus,
  • Lincoln,
  • McLaren,
  • Maserati,
  • Mercedes-AMG,
  • Mercedes-Benz,
  • Mercedes-Maybach,
  • Porsche,
  • Rolls-Royce,
  • Toyota.

Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті.

Фізичним особам сформовані податкові повідомлення – рішення та надіслані поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізичні особи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, їм нарахування приходить в електронний кабінет.

#Автобізнес #Новини