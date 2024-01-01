В цьому році українці сплатили на 12% більше транспортного податку

Власники автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку протягом січня – квітня 2025 року, повідомила Державна податкова служба України. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше відповідного показника минулого року.

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Найбільші суми надійшли від автовласників:

Києва – 26,5 млн грн,

Дніпропетровщини – 8 млн грн,

Одещини – 7,6 млн грн,

Львівщини – 6 млн гривень.

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, що випущені не більше 5 років тому, а їх середньоринкова вартість має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (>3 млн грн.).

Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за авто.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму вебсайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів:

AstonMartin,

Audi,

Bentley,

BMW,

GMC,

Hymer-Mercedes,

Ineos,

Jaguar,

Lamborghini,

LandRover,

Lexus,

Lotus,

Lincoln,

McLaren,

Maserati,

Mercedes-AMG,

Mercedes-Benz,

Mercedes-Maybach,

Porsche,

Rolls-Royce,

Toyota.

Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті.

Фізичним особам сформовані податкові повідомлення – рішення та надіслані поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізичні особи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, їм нарахування приходить в електронний кабінет.