В цьому році українці сплатили на 12% більше транспортного податку

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Транспортний податок
Власники автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку протягом січня – квітня 2025 року, повідомила Державна податкова служба України. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше відповідного показника минулого року.
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Найбільші суми надійшли від автовласників:
- Києва – 26,5 млн грн,
- Дніпропетровщини – 8 млн грн,
- Одещини – 7,6 млн грн,
- Львівщини – 6 млн гривень.
Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, що випущені не більше 5 років тому, а їх середньоринкова вартість має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (>3 млн грн.).
Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за авто.
Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму вебсайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.
У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів:
- AstonMartin,
- Audi,
- Bentley,
- BMW,
- GMC,
- Hymer-Mercedes,
- Ineos,
- Jaguar,
- Lamborghini,
- LandRover,
- Lexus,
- Lotus,
- Lincoln,
- McLaren,
- Maserati,
- Mercedes-AMG,
- Mercedes-Benz,
- Mercedes-Maybach,
- Porsche,
- Rolls-Royce,
- Toyota.
Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті.
Фізичним особам сформовані податкові повідомлення – рішення та надіслані поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізичні особи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, їм нарахування приходить в електронний кабінет.