Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" натовского калибра 155 миллиметров способна уничтожать оккупантов на дальности более 40 километров.

«Богдана» – гаубица отечественного производства с уникальными тактико-техническими характеристиками. Разработчиком украинской САУ, ставшей рекордсменом в дальности выстрела, являются инженеры и техники Краматорского завода тяжелого станкостроения.

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Свое первое боевое крещение самоходная пушка прошла уже после широкомасштабного вторжения в РФ. О видах отечественного вооружения типа этой САУ в открытых источниках достаточно мало информации. Но ее применение на поле боя очень важно с точки зрения тактики действий артиллерийских подразделений.

Всем известно, что благодаря "Богдане" летом нашим защитникам удалось уничтожить российский ЗРГК "Панцирь" на острове Змеиный в Черном море. Это существенно помогло при проведении операции по его освобождению. Однако, например, о том факте, что боевой расчет «Богданы» вел огонь и попал во вражескую переправу вблизи Антоновского моста на Херсонщине, знает ограниченный круг людей.

Своими искусными действиями украинские артиллеристы «перекрыли» важную «артерию» по снабжению оружием и боеприпасами россиянами для своих оккупационных войск.

Журналистам АрмияInform удалось пообщаться с одним из инженеров-разработчиков Краматорского завода тяжелого станкостроения, который сегодня уничтожает врага в составе боевого расчета украинской САУ «Богдана».

Наш собеседник – военнослужащий Вооруженных Сил Украины, мастер обслуги САУ «Богдана» Юрий.

— Расскажите, пожалуйста, где после широкомасштабного вторжения «Богдане» приходилось работать в боевых условиях?

— Применение этой боевой машины началось в апреле. Нашей САУ пришлось побывать почти во всех горячих точках по всей линии фронта обороны. Первая боевая работа была на Криворожском направлении. Затем переместились в Одессу, чтобы нанести удары врагу на острове Змеиный. Следующей задачей стала работа по Антоновскому мосту с Николаевской области. Затем уничтожали врага на подступах к Энергодару. Каждая наша точка – победа, это героическая история освобождения Украины от российского оккупанта, и мы этим гордимся.

— В открытых источниках немало информации о проведении испытаний гаубицы до 2022 года. А насколько эффективно работает пушка в боевых условиях после 24 февраля?

— Сначала следует отметить, что весь расчет САУ – это опытные артиллеристы с боевым опытом. Практически все они защищали нашу страну во время проведения АТО/ООС. Сегодня с уверенностью можно сказать, что мы единственные в мире, подтвердившие дальность работы гаубицы обычным снарядом на расстояние более 40 километров. Мы это сделали в боевых условиях. Остров Змеиный стал апогеем дальности работы по уничтожению оккупантов украинской пушкой. Такие показатели дальности полета обычного снаряда не подтверждала ни одна зарубежная пушка, а тем более во время боя.

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— Расскажите детали работы «Богданы» по Змеиному

— Место позиции для стрельбы из САУ было определено почти на границе с Румынией в Одесской области. Дорога туда была нелегкой. Были просто ужасные отрезки, по которым «Богдане» с ее кразовской базой шасси приходилось буквально ползти. Одной из изюминок нашей поездки стал сплав самоходной пушки на понтоне проливами дельты Дуная.

Сложность нашей работы по острову была обусловлена изменяющимися почти ежечасно погодными условиями. Трудно было производить расчеты для стрельбы. Постоянно изменялось направление и сила ветра. К тому же, погода на берегу очень отличается от погоды над морем. Также в то время нечем было прикрыть нас с помощью средств ПВО от вражеских самолетов из суши. Однако в этом вопросе нам повезло.

Первый день стрельбы был неудачным. Мы произвели шесть выстрелов, однако не попали. Уже на следующий день мы провели выверку пушки и были готовы к стрельбе в семь утра. Однако над морем стоял туман и пришлось ждать.

После восьми утра было совершено до десяти выстрелов и уже готовы были начать поражение целей на острове. В наших интересах работала большая команда военных специалистов. В частности, в небо был поднят беспилотник для корректировки огня. После нескольких выстрелов на Змеином загорелся «Панцирь» и исчезли признаки работы российской станции РЭБ. Позже Генеральный штаб подтвердил, что цели подавила наша «Богдана». Поэтому мы дали дальнейшую возможность наносить удары по острову другими силами поражения.

— Женское имя Богдана означает данная Богом. Она – единственная «женщина» в вашем мужском коллективе. Какие ощущения у вас и других ребят из расчета по нему?

— Она действительно наша, родная. Иногда обращается с выпадами, ломается… Прислушиваемся и присматриваемся к ней, ремонтируем по необходимости. У нас с ней особые отношения. Мы ее полюбили и прикипели к ней. Знаем все ее тонкости, оберегаем от вражеских обстрелов, а она взаимно – слушается нас и пытается не подвести.