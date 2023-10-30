Впервые после 2020 года в Украине проведено исследование уровня пользования ремнями безопасности среди водителей в городах. Результаты приятно обрадовали.

Исследование по научной методике провели общественные организации Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) и Vision Zero, проверив 30 260 водителей в столице и 17 областных центрах, где позволяла ситуация безопасности.

Средний показатель пользования ремнями безопасности составляет 40,14%, а три года назад ремнями безопасности в среднем пользовались 26,04% водителей.

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Как отмечает ЦЭДЕМ, поразительные изменения зафиксированы на уровне конкретных городов. В 2020 году исследователи не нашли ни одного города, где ремнями пользовалось большинство водителей, а сейчас таких четыре: Киев, Львов, Житомир и Ровно, при этом в двух последних уровень пользования ремнями вырос примерно вдвое.

Если в 14 городах процент пристегнутых водителей вырос, то в Одессе и Николаеве уровень использования ремней снизился.

В целом, как подчеркивают в компании "За безопасные дороги", такая динамика положительна, хотя большинство водителей (59,9%) до сих пор не пристегиваются. Это слишком рискованно, поскольку по оценке Всемирной организации здравоохранения пристегнутый пояс вдвое увеличивает шансы водителя или пассажира выжить в потенциально смертельном ДТП (а также избавляет от серьезных травм в более легких случаях).

Напомним, действующие ПДД обязывают пристегиваться всех и водителей и пассажиров как переднего, так и заднего сиденья. А административная ответственность за нарушение пользования ремнями безопасности сегодня составляет 510 грн.

Инфографика: Центр демократии и верховенства права