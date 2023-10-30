Вперше після 2020 року в Україні проведено дослідження щодо рівня користування ременями безпеки серед водіїв у містах. Результати приємно порадували.

Дослідження за науковою методикою провели громадські організації Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) та Vision Zero, перевіривши 30 260 водіїв у столиці та 17 обласних центрах, де дозволяла безпекова ситуація.

Середній показник користування ременями безпеки складає 40,14%, а три роки тому пасками безпеки в середньому користувалися 26,04% водіїв.

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Як зазначає ЦЕДЕМ, разючі зміни зафіксовано на рівні конкретних міст. У 2020 році дослідники не знайшли жодного міста, де ременями користувалася більшість водіїв, а нині таких аж чотири: Київ, Львів, Житомир та Рівне, при цьому у двох останніх рівень користування ременями зріс приблизно удвічі.

Якщо у 14 містах відсоток пристебнутих водіїв зріс, то в Одесі та Миколаєві рівень користування ременями знизився.

Загалом, як підкреслюють у компанії "За безпечні дороги", така динаміка є позитивною, хоча більшість водіїв (59,9%) досі не пристібаються. Це надто ризиковано, оскільки за оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, пристебнутий пасок вдвічі збільшує шанси водія чи пасажира вижити в потенційно смертельному ДТП (а також рятує від серйозних травм у легших випадках).

Нагадаємо, чинні ПДР зобов’язують пристібатись усіх і водіїв та пасажирів як переднього, так і заднього сидіння. А адміністративна відповідальність за порушення користування ременями безпеки сьогодні становить 510 грн.

Інфографіка: Центр демократії та верховенства права