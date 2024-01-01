В каких каинах украинцы чаще всего попадают в ДТП: статистика

В 2024 году украинские страховые компании выплатили более 50,5 млн евро страхового возмещения пострадавшим в ДТП по вине украинских водителей за рубежом по международным договорам страхования “Зеленая карта”. За это время, как уверяет МСТБУ было урегулировано 15 926 дел, что на 5,32% больше чем в 2023 году.

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Страны с наибольшим количеством урегулированных ДТП с участием украинских водителей:

Польша: 35,1% случаев (5 503 дел), выплачено 11,12 млн евро.

Германия: 20% (3 194 дел), 15,26 млн евро.

Румыния: 6,3% (1 017 дел), 3,75 млн евро.

Чехия: 6,1% (977 дел), 3,01 млн евро.

Италия: 4% (648 дел), 3,01 млн евро.

"Зеленая карта" действует в 48 странах-членах системы. Страховое покрытие "Зеленой карты" соответствует законодательным нормам страны, где произошло ДТП. Например, в Польше лимиты компенсаций составляют: за вред, причиненный жизни и здоровью - 5,21 млн евро, имуществу - 1,05 млн евро. В большинстве стран лимиты достигают миллионов евро, а в некоторых случаях они неограничены.

“Зеленая карта” является единственной формой обязательного автострахования, которая позволяет украинскому водителю пересекать границу на собственном автомобиле. Согласно украинскому законодательству, водитель может выехать за границу на транспортном средстве украинской регистрации только при условии наличия договора “Зеленая карта”. Другие договоры страхования не дают права на пересечение границы.