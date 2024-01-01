В яких каїнах українці найчастіше потрапляють у ДТП: статистика

У 2024 році українські страхові компанії сплатили понад 50,5 млн євро страхового відшкодування потерпілим у ДТП з вини українських водіїв за кордоном за міжнародними договорами страхування “Зелена картка”. За цей час, як запевняє МСТБУ було врегульовано 15 926 справ, що на 5,32% більше ніж у 2023 році.

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Країни з найбільшою кількістю врегульованих ДТП за участі українських водіїв:

Польща: 35,1% випадків (5 503 справ), виплачено 11,12 млн євро.

Німеччина: 20% (3 194 справ), 15,26 млн євро.

Румунія: 6,3% (1 017 справ), 3,75 млн євро.

Чехія: 6,1% (977 справ), 3,01 млн євро.

Італія: 4% (648 справ), 3,01 млн євро.

"Зелена картка" діє у 48 країнах-членах системи. Страхове покриття "Зеленої картки" відповідає законодавчим нормам країни, де сталася ДТП. Наприклад, у Польщі ліміти компенсацій становлять: за шкоду, завдану життю та здоров’ю - 5,21 млн євро, майну - 1,05 млн євро. У більшості країн ліміти сягають мільйонів євро, а в деяких випадках вони необмежені.

“Зелена картка” є єдиною формою обов’язкового автострахування, яка дозволяє українському водію перетинати кордон на власному автомобілі. Згідно з українським законодавством, водій може виїхати за кордон на транспортному засобі української реєстрації тільки за умови наявності договору “Зелена картка”. Інші договори страхування не дають права на перетин кордону.