Традиционно самым большим рынком для новых автомобилей является столица.

По итогам 11 месяцев 2022 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были:

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г. Киев – 10277 Днепропетровская обл. – 2948 Киевская обл. – 2537 Львовская обл. – 1867 Одесская обл. – 1687

Эти пять региональных рынков сформировали 57% общеукраинского рынка новых автомобилей.

Напомним, что с января по ноябрь текущего года в Украине было зарегистрировано 34 тыс новых легковых автомобилей.

За этот период самым популярным автомобилем в столице стал кроссовер Toyota RAV-4.

Также этот автомобиль является бестселлером в Киевской и Львовской областях.

Лидерская позиция на рынке Днепропетровщины принадлежит Renault Duster.

В Одесской области чаще регистрировались автомобили Peugeot 301.