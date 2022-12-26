Традиционно самым большим рынком для новых автомобилей является столица.
По итогам 11 месяцев 2022 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были:
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- г. Киев – 10277
- Днепропетровская обл. – 2948
- Киевская обл. – 2537
- Львовская обл. – 1867
- Одесская обл. – 1687
Эти пять региональных рынков сформировали 57% общеукраинского рынка новых автомобилей.
Напомним, что с января по ноябрь текущего года в Украине было зарегистрировано 34 тыс новых легковых автомобилей.
За этот период самым популярным автомобилем в столице стал кроссовер Toyota RAV-4.
Также этот автомобиль является бестселлером в Киевской и Львовской областях.
Лидерская позиция на рынке Днепропетровщины принадлежит Renault Duster.
В Одесской области чаще регистрировались автомобили Peugeot 301.