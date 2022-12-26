Традиційно найбільшим ринком для нових автомобілів є столиця.

За підсумками 11 місяців 2022 року найбільшими регіональними ринками нових легковиків в Україні були:

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м. Київ – 10277 Дніпропетровська обл. – 2948 Київська обл. – 2537 Львівська обл. – 1867 Одеська обл. – 1687

Ці п’ять регіональних ринків сформували 57% загальноукраїнського ринку нових авто.

Нагадаємо, що з січня по листопад поточного року в Україні було зареєстровано 34 тис. нових легкових автомобілів.

За цей період найпопулярнішим автомобілем у столиці став кросовер Toyota RAV-4.

Також цей автомобіль є бестселером у Київській та Львівській областях.

Лідерська позиція на ринку Дніпропетровщини належить Renault Duster.

В Одеській області частіше реєструвались авто моделі Peugeot 301.