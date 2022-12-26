Традиційно найбільшим ринком для нових автомобілів є столиця.
За підсумками 11 місяців 2022 року найбільшими регіональними ринками нових легковиків в Україні були:
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- м. Київ – 10277
- Дніпропетровська обл. – 2948
- Київська обл. – 2537
- Львівська обл. – 1867
- Одеська обл. – 1687
Ці п’ять регіональних ринків сформували 57% загальноукраїнського ринку нових авто.
Нагадаємо, що з січня по листопад поточного року в Україні було зареєстровано 34 тис. нових легкових автомобілів.
За цей період найпопулярнішим автомобілем у столиці став кросовер Toyota RAV-4.
Також цей автомобіль є бестселером у Київській та Львівській областях.
Лідерська позиція на ринку Дніпропетровщини належить Renault Duster.
В Одеській області частіше реєструвались авто моделі Peugeot 301.