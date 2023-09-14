Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры.

В августе украинский автопарк пополнили более 3,8 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 524 ед. (94% б/у);

город Киев – 488 ед. (64% б/у);

Киевская обл. – 296 ед. (74% б/у);

Днепропетровская обл. – 290 ед. (83% б/у);

Винницкая обл. – 234 ед (93% подержанные).

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на этих рынках остается Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто: