Названі регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.

В серпні український автопарк поповнили понад 3,8 тис. авто на електротязі (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 524 од. (94% вживані);

місто Київ – 488 од. (64% вживані);

Київська обл. – 296 од. (74% вживані);

Дніпропетровська обл. – 290 од. (83% вживані);

Вінницька обл. – 234 од (93% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: