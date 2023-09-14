Названі регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери.
В серпні український автопарк поповнили понад 3,8 тис. авто на електротязі (BEV). Про це повідомляє Укравтопром.
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 524 од. (94% вживані);
- місто Київ – 488 од. (64% вживані);
- Київська обл. – 296 од. (74% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 290 од. (83% вживані);
- Вінницька обл. – 234 од (93% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках залишається Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Volkswagen e-Golf - на Львівщині;
- Tesla Model 3 – у Києві та на Дніпропетровщині;
- Nissan Leaf – на Київщині та Вінниччині.