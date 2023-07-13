Названы крупнейшие региональные рынки и их бестселлеры
В первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.
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- С января по июнь киевляне приобрели – 8911 новых автомобилей.
- Жители Днепропетровщины купили – 2358 новых автомобилей.
- В Киевской области было зарегистрировано – 2181 ед.
- В Одесской обл. – 1491 ед.
- На Львовщине – 1439 ед.
На этих рынках, кроме Киевской обл., бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster. В Киевской области лидером стал электромобиль Volkswagen ID.4.
За тот же период наибольшие показатели по регистрации ввозимых из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
- Львовская обл. – 10131 шт.;
- Винницкая обл. – 6520 шт.;
- г. Киев – 5999 шт.;
- Ровенская обл. – 5093 шт.;
- Днепропетровская обл. – 5074 шт.
В этом сегменте рынка наиболее популярным автомобилем во Львовской, Винницкой и Ровенской областях был Volkswagen Golf. А в столице и Днепропетровщине большим спросом пользовался Renault Megane.