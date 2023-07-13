Названі найбільші регіональні ринки та їх бестселери
У першому півріччі 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.
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- З січня по червень кияни придбали – 8911 нових авто.
- Мешканці Дніпропетровщини купили – 2358 нових авто.
- На Київщині було зареєстровано – 2181 од.
- В Одеській обл. – 1491 од.
- На Львівщині – 1439 од.
На цих ринках, окрім Київської обл., бестселером був компактний кросовер Renault Duster.
На Київщині лідером став електромобіль Volkswagen ID.4.
За той самий період найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків продемонстрували:
- Львівська обл. – 10131 шт.;
- Вінницька обл. – 6520 шт.;
- м.Київ – 5999 шт.;
- Рівненська обл. – 5093 шт.;
- Дніпропетровська обл. – 5074 шт.
В цьому сегменті ринку найбільш популярним автомобілем на Львівщині, Вінниччині та Рівненщині був Volkswagen Golf. А у столиці та на Дніпропетровщині більшим попитом користувався Renault Megane.