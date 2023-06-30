Кількість автокрадіжок в Україні скоротилася у 3,2 рази у порівнянні з минулим роком

У 2023 році кількість автоугонів в Україні значно зменшилася. За перші 5 місяці цього року було зареєстровано у 3,2 рази менше проваджень за ст. 289 Кримінального кодексу, ніж у попередньому році. До суду доходить 40% справ — це значне зростання до 2022 року та дуже набагато менше показників умовно мирного 2021.

Також цікаво на дорогах Європи побільшало злодюг

За 5 місяців поточного року прокуратура відкрила 718 проваджень за ст. 289 ККУ — незаконне заволодіння транспортним засобом, повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ГПУ.

Для порівняння: це у 3,2 рази менше до показників минулого року, коли за відповідний період було зафіксовано 2344 справи про викрадення авто. Майже удвічі поменшало автокрадіжок й у порівнянні з умовно мирним 2021 роком — тоді було відкрито 1264 справи.

Цього року підозри крадії отримують більш ніж у кожній другій справі — у 57% відкритих проваджень. Після спаду у 2022 році, коли підозри було вручено лише у 16% справ, цьогоріч ситуація повернулася до показників 2021 року. Тоді частка проваджень, за якими було вручено підозру, складала 66%.

За 5 місяців 2023 до суду надійшло 40% справ: 286 справ з 718. Можна сказати, що, після спаду на першому році повномасштабного вторгнення, коли до суду потрапило лише 9% від загальної кількості проваджень, ситуація повернулася до звичного стану.

Для порівняння: у 2021 на судовий розгляд було винесено 38% від загальної кількості справ про викрадення авто.