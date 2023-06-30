Количество автокраж в Украине сократилось в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом

В 2023 году количество автоугонов в Украине значительно уменьшилось. За первые 5 месяцев этого года было зарегистрировано в 3,2 раза меньше производств по ст. 289 Уголовного кодекса, чем в прошлом году. До суда доходит 40% дел — это значительный рост к 2022 году и намного меньше показателей условно мирного 2021 года.

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За 5 месяцев текущего года прокуратура открыла 718 производств по ст. 289 УК - незаконное завладение транспортным средством, сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ГПУ.

Для сравнения: это в 3,2 раза меньше показателей прошлого года, когда за соответствующий период было зафиксировано 2344 дел об угоне автомобилей. Почти вдвое стало меньше автокраж и по сравнению с условно мирным 2021 годом — тогда было открыто 1264 дела.

В этом году подозрения воры получают более чем по каждому второму делу — в 57% открытых производств. После спада в 2022 году, когда подозрения были вручены только по 16% дел, ситуация в этом году вернулась к показателям 2021 года. Тогда доля производств, по которым было вручено подозрение, составляла 66%.

За 5 месяцев 2023 г. в суд поступило 40% дел: 286 дел из 718. Можно сказать, что, после спада на первом году полномасштабного вторжения, когда в суд попало лишь 9% от общего количества производств, ситуация вернулась в привычное положение.

Для сравнения: в 2021 году на судебное разбирательство было вынесено 38% от общего количества дел об угонах авто.