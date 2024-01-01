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В каких регионах продали больше всего автомобилей: статистика

Названы бестселлеры крупнейших региональных рынков Украины. Самым популярным остается компактный кроссовер Renault Duster.
Самые популярные авто в регионах: статистика - Auto24

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине

Евгений Гудущан
logo18 мая, 08:10
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В апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области, сообщает Укравтопром.

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Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковушек в прошлом месяце.

  • В апреле киевляне приобрели – 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом году).
  • На Киевщине было зарегистрировано – 500 ед. (+24%).
  • Жители Днепропетровщины купили – 452 ед. (+6%).
  • На Львовщине – 321 ед. (+14%).
  • В Одесской обл. – 310 ед. (+19%).

Бестселлером месяца в столице стал компактный кроссовер Renault Duster. Жители Киевской, Одесской и Львовской обл. чаще выбирали кроссовер Toyota RAV-4. На Днепропетровщине хитом продаж был кроссовер Mazda CX5.

#Aвтоновинки #Новости

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