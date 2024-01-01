В каких регионах продали больше всего автомобилей: статистика

В апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области, сообщает Укравтопром.

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Эти региональные рынки обеспечили 64% продаж новых легковушек в прошлом месяце.

В апреле киевляне приобрели – 2066 новых авто (на 18% больше, чем в прошлом году).

На Киевщине было зарегистрировано – 500 ед. (+24%).

Жители Днепропетровщины купили – 452 ед. (+6%).

На Львовщине – 321 ед. (+14%).

В Одесской обл. – 310 ед. (+19%).

Бестселлером месяца в столице стал компактный кроссовер Renault Duster. Жители Киевской, Одесской и Львовской обл. чаще выбирали кроссовер Toyota RAV-4. На Днепропетровщине хитом продаж был кроссовер Mazda CX5.