У яких регіонах продали найбільше автомобілів: статистика

У квітні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області, повідомляє Укравтопром.

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Ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.

У квітні кияни придбали – 2066 нових авто. (на 18% більше, ніж торік).

На Київщині було зареєстровано – 500 од. (+24%).

Мешканці Дніпропетровщини купили – 452 од. (+6%).

На Львівщині – 321 од. (+14%).

В Одеській обл. – 310 од. (+19%).

Бестселером місяця у столиці став компактний кросовер Renault Duster. Мешканці Київської, Одеської та Львівської обл. частіше обирали кросовер Toyota RAV-4. На Дніпропетровщині хітом продажів був кросовер Mazda CX5.