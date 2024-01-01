У яких регіонах продали найбільше автомобілів: статистика

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні
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18 травня, 08:10
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У квітні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області, повідомляє Укравтопром.
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Ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.
- У квітні кияни придбали – 2066 нових авто. (на 18% більше, ніж торік).
- На Київщині було зареєстровано – 500 од. (+24%).
- Мешканці Дніпропетровщини купили – 452 од. (+6%).
- На Львівщині – 321 од. (+14%).
- В Одеській обл. – 310 од. (+19%).
Бестселером місяця у столиці став компактний кросовер Renault Duster. Мешканці Київської, Одеської та Львівської обл. частіше обирали кросовер Toyota RAV-4. На Дніпропетровщині хітом продажів був кросовер Mazda CX5.