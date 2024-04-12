Новые автомобили больше всего покупали в столице, а больше всего первых регистраций подержанной техники произошло во Львовской области.

По итогам І кв. 2024 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области, сообщает Укравтопром.

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С начала года киевляне приобрели – 6097 новых легковых авто.

На Киевщине было зарегистрировано – 1313 новых авто.

Жители Днепропетровщины купили – 1179 ед.

На Львовщине – 878 ед.

В Одесской обл. – 860 ед.

На рынках Киева, и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер Renault Duster. На Киевщине, Днепропетровщине и Львовщине наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen iD.4.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед.;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf. В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.