Новые автомобили больше всего покупали в столице, а больше всего первых регистраций подержанной техники произошло во Львовской области.
По итогам І кв. 2024 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области, сообщает Укравтопром.
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- С начала года киевляне приобрели – 6097 новых легковых авто.
- На Киевщине было зарегистрировано – 1313 новых авто.
- Жители Днепропетровщины купили – 1179 ед.
- На Львовщине – 878 ед.
- В Одесской обл. – 860 ед.
На рынках Киева, и Одесской области титул бестселлера получил компактный кроссовер Renault Duster. На Киевщине, Днепропетровщине и Львовщине наибольшим спросом пользовался электромобиль Volkswagen iD.4.
Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6638 ед.;
- г.Киев – 4977 ед.;
- Киевская обл. – 3635 ед.
- Винницкая обл. – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf. В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.