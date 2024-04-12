Нові автомобілі найбільше купували у столиці, а найбільше перших реєстрацій вживаної техніки сталось у Львівській області.

За підсумками І кв. 2024 р. найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області, повідомляє Укравтопром.

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З початку року кияни придбали – 6097 нових легкових авто.

На Київщині було зареєстровано – 1313 нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили – 1179 од.

На Львівщині – 878 од.

В Одеській обл. – 860 од.

На ринках Києва, та Одещини титул бестселера здобув компактний кросовер Renault Duster. На Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen iD.4.

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf. У Києві першість віддали Volkswagen Passat.