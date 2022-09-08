В августе в Украине было зарегистрировано 1 489 электромобилей. Однако распределение по регионам, как водится, неравномерное.

Лидером по регистрациям авто на аккумуляторных источниках питания стал Киев. Жители столицы приобрели в августе 243 электромобиля. Бестселлером месяца у киевлян стал електрокросовер Volkswagen ID.4, в зачете которого 63 регистрации.

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На втором месте Львовская область – 176 электромобилей. В фаворитах в этом регионе сразу две модели – Nissan Leaf и Volkswagen е-Golf, по 28 регистраций у каждой.

Третий результат продемонстрировала Киевская область, автопарк которой пополнили 109 электромобилей. Самым популярным электромобилем августа в Киевской области был Volkswagen ID.4 – 19 регистраций.

На четвертом месте Тернопольская область – 104 электрических авто. Почти половину приобретенных в Тернопольской области электромобилей (47 шт.) составил Nissan Leaf.

Также в пятерку регионов с лучшими продажами электромобилей вошла Винницкая область, где за месяц было реализовано 102 электромобиля. Лучший результат в этой области у Nissan Leaf – 42 шт.