У серпні в Україні було зареєстровано 1489 електромобілів. Проте розподіл по регіонах, як водиться, нерівномірний.

Лідером з реєстрацій авто на акумуляторних джерелах живлення став Київ. Мешканці столиці придбали у серпні 243 електромобіля.

Бестселером місяця у киян став електрокросовер Volkswagen ID.4, в заліку якого 63 реєстрації.

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На другому місці Львівська область – 176 електромобіля.

У фаворитах в цьому регіоні одразу дві моделі - Nissan Leaf та Volkswagen е-Golf, по 28 реєстрації у кожній.

Третій результат продемонструвала Київська область, автопарк якої поповнили 109 електромобілів.

Найпопулярнішим електромобілем серпня на Київщині був Volkswagen ID.4 – 19 реєстрацій.

На четвертому місці Тернопільська область – 104 електричних авто.

Майже половину придбаних на Тернопільщині електромобілів (47 шт.) склали Nissan Leaf.

Також у п’ятірку регіонів з найкращими продажами електромобілів увійшла Вінницька область, де за місяць було реалізовано 102 електромобіля.

Найкращій результат в цій області у Nissan Leaf - 42 шт.