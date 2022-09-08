У серпні в Україні було зареєстровано 1489 електромобілів. Проте розподіл по регіонах, як водиться, нерівномірний.
Лідером з реєстрацій авто на акумуляторних джерелах живлення став Київ. Мешканці столиці придбали у серпні 243 електромобіля.
Бестселером місяця у киян став електрокросовер Volkswagen ID.4, в заліку якого 63 реєстрації.
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На другому місці Львівська область – 176 електромобіля.
У фаворитах в цьому регіоні одразу дві моделі - Nissan Leaf та Volkswagen е-Golf, по 28 реєстрації у кожній.
Третій результат продемонструвала Київська область, автопарк якої поповнили 109 електромобілів.
Найпопулярнішим електромобілем серпня на Київщині був Volkswagen ID.4 – 19 реєстрацій.
На четвертому місці Тернопільська область – 104 електричних авто.
Майже половину придбаних на Тернопільщині електромобілів (47 шт.) склали Nissan Leaf.
Також у п’ятірку регіонів з найкращими продажами електромобілів увійшла Вінницька область, де за місяць було реалізовано 102 електромобіля.
Найкращій результат в цій області у Nissan Leaf - 42 шт.