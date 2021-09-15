С января по август 2021 года украинцы приобрели 584,5 тысяч подержанных автомобилей на внутреннем рынке. Еще 311,2 тысяч легковушек с пробегом привезли из-за границы. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали, в каких областях больше всего покупали транспортные средства в 2021 году, определили их долю на рынке и составили рейтинг.

Аналитика базируется на статистике регистрационных операций сервисных центров (СЦ) МВД. По действующему украинскому законодательству получить услугу можно в любом СЦ, независимо от места регистрации покупателя. Человек, покупающий автомобиль, например, в Киеве, хотя и живет во Львове, запросто может зарегистрировать автомобиль в столице. При этом до марта 2021 года автомобилю присваивали код региона по месту регистрации нового владельца (то есть, в Киеве можно было получить “львовский” код региона “ВС”). Сегодня же код региона определяется именно по месту совершения сделки. Поэтому, приобретя автомобиль в Киеве, вы получите столичные “КА” буквы в номерном знаке, независимо от зарегистрированного места жительства.

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Таким образом эта статистика покажет активность в регионах по количеству официальных регистраций в Сервисных центрах. Ведь купить автомобиль могли в другой области. И наоборот: поставить на учет авто могли в области, где его приобрели. Так часто происходит со "свежепригнанными" из-за рубежа подержанными авто.

Внутренние перепродажи

Больше всего перепродажи подержанных автомобилей с января по август 2021 года регистрировали в Киеве: 80,7 тыс. шт., что составляет 13,8% от общего количества заключенных в Украине сделок купли-продажи в течение этого периода.

На втором месте – Днепропетровская область (53,1 тыс. шт.) с долей 9,1%. Третью строчку занимает Киевская область (51,4 тыс. шт.) и долей 8,8%. Интересно, что суммарно Киев и Киевская область занимают почти четверть (22,6%) регистрационных операций перепродажи авто с пробегом.

Меньше всего перепродаж автомобилей зарегистрировали в Луганской (8,3 тыс. шт. доля 1,4%), Волынской (8,9 тыс. шт. доля 1,5%) и Кировоградской (11,3 тыс. шт. доля 1.9%) областях.

Динамика регистраций внутренних перепродаж подержанных автомобилей в областях Украины в течение января-августа 2019, 2020 и 2021 годов

Сравнивая доли областей среди внутренних перепродаж легковых автомобилей в течение января-августа 2021 года с аналогичным периодом прошлого 2020 года, наибольший рост произошел в городе Киеве (с 13% до 13,8%), а также Запорожской (с 3,5% до 4,2%) и Львовской (с 5,4% до 5,7%) областях. Наибольшее падение произошло в Ровенской (с 3% до 2,2%), Хмельницкой (с 3,5% до 3,1%) и Волынской (с 1,9% до 1,5%) областях.

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Импорт подержанных авто

Больше всего подержанные автомобили из-за рубежа с января по август 2021 года регистрировали также в Киеве. В столице в течение этого периода украинские номерные знаки получило 32 тысячи импортных легковушек с пробегом. Это — 10,3% от общего количества ввезенных подержанных авто из-за рубежа за первые восемь месяцев 2021 года.

На втором месте — Львовская область (29 тыс. шт.), что составляет 9,3% от общего количества зарегистрированных импортных легковушек с пробегом. На третьей строчке оказалась Киевская область (25 тыс. шт.) с долей 8%. Суммарно на город Киев и Киевскую область приходится 18,3% регистраций импортных легковушек с пробегом.

Меньше всего первых регистраций автомобилей с пробегом зафиксировали в Луганской (1,5 тыс. шт., доля 0,5%), Кировоградской (3,5 тыс. шт. доля 1,1%) и Херсонской (4 тыс. шт. доля 1,3%) областях.

Динамика первых регистраций подержанных автомобилей из-за рубежа в областях Украины в течение января-августа 2019, 2020 и 2021 года

Сравнивая доли областей среди первых регистраций подержанных легковушек из-за рубежа в течение января-августа 2021 года с аналогичным периодом прошлого 2020 года, наибольший рост наблюдался в Закарпатской (с 2,7% до 3,8%), Черновицкой (с 2,1% до 3,1%) и Запорожской (с 1,9% до 2,4%) областях. Наибольшее падение произошло в Житомирской (с 4% до 3,1%), Львовской (с 10,1% до 9,3%) и Волынской (с 5,1% до 4,3%) областях.