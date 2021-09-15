З січня по серпень 2021 року українці придбали 584,5 тисяч вживаних автомобілів на внутрішньому ринку. Ще 311,2 тисяч легковиків з пробігом привезли з-за кордону. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували, в яких областях найбільше купували транспортні засоби у 2021 році, визначили їх частку на ринку та склали рейтинг.

Аналітика базується на статистиці реєстраційних операцій сервісних центрів (СЦ) МВС. За чинним українським законодавством отримати послугу можна у будь-якому СЦ, незалежно від місця реєстрації покупця. Людина, що купує автомобіль, наприклад, у Києві, хоча й живе у Львові, запросто може зареєструвати автомобіль у столиці. При цьому до березня 2021 року автомобілю присвоювали код регіону за місцем реєстрації нового власника (тобто, у Києві можна було отримати “львівський” код регіону “ВС”). Сьогодні ж код регіону визначається саме за місцем здійснення операції. Тому, придбавши автомобіль у Києві, ви отримаєте столичні “КА” літери в номерному знаку, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

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Таким чином ця статистика покаже активність у регіонах за кількістю офіційних реєстрацій у Сервісних центрах. Адже купити автомобіль могли у іншій області. І навпаки: поставити на облік авто могли у області, де його придбали. Так часто відбувається із “свіжопригнаними” з-за кордону вживаними авто.

Внутрішні перепродажі

Найбільше перепродажі вживаних автомобілів з січня по серпень 2021 року реєстрували в Києві: 80,7 тис. шт., що становить 13,8% від загальної кількості укладених в Україні угод купівлі-продажу протягом цього періоду.

На другому місці — Дніпропетровська область (53,1 тис. шт.) із часткою 9,1%. Третю сходинку займає Київська область (51,4 тис. шт.) та часткою 8,8%. Цікаво, що сумарно Київ та Київська область займають майже чверть (22,6%) реєстраційних операцій перепродажу авто з пробігом.

Найменше перепродажів автомобілів зареєстрували у Луганській (8,3 тис. шт., частка 1,4%), Волинській (8,9 тис. шт., частка 1,5%) та Кіровоградській (11,3 тис. шт., частка 1.9%) областях.

Динаміка реєстрацій внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів в областях України протягом січня-серпня 2019, 2020 та 2021 років



Порівнюючи частки областей серед внутрішніх перепродажів легковиків протягом січня-серпня 2021 року з аналогічним періодом минулого 2020 року, найбільше зростання відбулося у місті Києві (з 13% до 13,8%), а також Запорізькій (із 3,5% до 4,2%) та Львівській (із 5,4% до 5,7%) областях. Найбільше падіння відбулося у Рівненській (із 3% до 2,2%), Хмельницькій (із 3,5% до 3,1%) та Волинській (із 1,9% до 1,5%) областях.

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Імпорт вживаних авто

Найбільше вживані автомобілі з-за кордону з січня по серпень 2021 року реєстрували також в Києві. У столиці протягом цього періоду українські номерні знаки отримало 32 тисячі імпортних легковиків з пробігом. Це — 10,3% від загальної кількості ввезених вживаних авто з-за кордону за перших вісім місяців 2021 року.

На другому місці — Львівська область (29 тис. шт.), що складає 9,3% від загальної кількості зареєстрованих імпортних легковиків з пробігом. На третій сходинці опинилася Київська область (25 тис. шт.) із часткою 8%. Сумарно на місто Київ та Київську область припадає 18,3% реєстрацій імпортних легковиків з пробігом.

Найменше перших реєстрацій автомобілів з пробігом зафіксували у Луганській (1,5 тис. шт., частка 0,5%), Кіровоградській (3,5 тис. шт., частка 1,1%) та Херсонській (4 тис. шт., частка 1,3%) областях.

Динаміка перших реєстрацій вживаних автомобілів з-за кордону в областях України протягом січня-серпня 2019, 2020 та 2021 року



Порівнюючи частки областей серед перших реєстрацій вживаних легковиків з-за кордону протягом січня-серпня 2021 року з аналогічним періодом минулого 2020 року, найбільше зростання відбулося у Закарпатській (з 2,7% до 3,8%), Чернівецькій (із 2,1% до 3,1%) та Запорізькій (із 1,9% до 2,4%) областях. Найбільше падіння відбулося у Житомирській (із 4% до 3,1%), Львівській (із 10,1% до 9,3%) та Волинській (із 5,1% до 4,3%) областях.