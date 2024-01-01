В каких регионах Украины самые дешевые подержанные автомобили

По результатам мониторинга объявлений о продаже легковых автомобилей с пробегом в мае, на основе информации предоставленной агрегатором Automoto.ua, средние цены существенно отличались в зависимости от региона. Самые высокие значения - Киев и западные области, самые низкие цены - в приграничных и прифронтовых регионах, посчитали в Институте исследований авторынка.

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Регионы с самыми высокими средними ценами:

Киев + Киевская область - $8 800

Львовская область - $7 800

Закарпатская область - $7 000

Самые высокие средние цены зафиксированы в регионах с наиболее развитой логистикой импорта, высоким уровнем покупательной способности и большой долей недавно пригнанных автомобилей.

В большинстве областей центральной и западной части страны средние цены на авто с пробегом находятся в пределах $5 500 - $6 600. Это типичная картина для рынка подержанных авто: автомобили среднего возраста с локального или европейского происхождения.

Регионы с самыми низкими средними ценами:

Донецкая область - $2 800

Херсонская область - $2 800

Луганская область - $3 500

В регионах, где спрос существенно снизился, а объем активного парка сокращается, средние цены остаются самыми низкими по стране. На рынке преобладают автомобили старшего возраста и с более низким классом.

Вывод:

Региональные различия на вторичном рынке авто сохраняются. Самые дорогие предложения сосредоточены там, где стабильный импорт и активный спрос, самые низкие - в регионах охваченных боевыми действиями.