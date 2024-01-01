В каких регионах Украины самые дешевые подержанные автомобили

ФОТО: Авто24|
Где приобрести дешевое авто
По результатам мониторинга объявлений о продаже легковых автомобилей с пробегом в мае, на основе информации предоставленной агрегатором Automoto.ua, средние цены существенно отличались в зависимости от региона. Самые высокие значения - Киев и западные области, самые низкие цены - в приграничных и прифронтовых регионах, посчитали в Институте исследований авторынка.
Кстати нардепы предлагают продлить льготный ввоз электромобилей
Регионы с самыми высокими средними ценами:
- Киев + Киевская область - $8 800
- Львовская область - $7 800
- Закарпатская область - $7 000
Самые высокие средние цены зафиксированы в регионах с наиболее развитой логистикой импорта, высоким уровнем покупательной способности и большой долей недавно пригнанных автомобилей.
В большинстве областей центральной и западной части страны средние цены на авто с пробегом находятся в пределах $5 500 - $6 600. Это типичная картина для рынка подержанных авто: автомобили среднего возраста с локального или европейского происхождения.
Регионы с самыми низкими средними ценами:
- Донецкая область - $2 800
- Херсонская область - $2 800
- Луганская область - $3 500
В регионах, где спрос существенно снизился, а объем активного парка сокращается, средние цены остаются самыми низкими по стране. На рынке преобладают автомобили старшего возраста и с более низким классом.
Вывод:
Региональные различия на вторичном рынке авто сохраняются. Самые дорогие предложения сосредоточены там, где стабильный импорт и активный спрос, самые низкие - в регионах охваченных боевыми действиями.