В яких регіонах України найдешевші вживані авто

За результатами моніторингу оголошень про продаж легкових автомобілів з пробігом у травні, на основі інформації наданої агрегатором Automoto.ua, середні ціни суттєво відрізнялися залежно від регіону. Найвищі значення — Київ та західні області, найнижчі ціни — в прикордонних і прифронтових регіонах, порахували в Інституті досліджень авторинку.

До речі нардепи пропонують продовжити пільгове ввезення електромобілів

Регіони з найвищими середніми цінами:

Київ + Київська область — $8 800

Львівська область — $7 800

Закарпатська область — $7 000

Найвищі середні ціни зафіксовано в регіонах із найбільш розвиненою логістикою імпорту, високим рівнем купівельної спроможності та великою часткою нещодавно пригнаних автомобілів.

У більшості областей центральної та західної частини країни середні ціни на авто з пробігом знаходяться в межах $5 500 — $6 600. Це типова картина для ринку вживаних авто: автомобілі середнього віку з локального чи європейського походження.

Регіони з найнижчими середніми цінами:

Донецька область — $2 800

Херсонська область — $2 800

Луганська область — $3 500

У регіонах, де попит суттєво знизився, а обсяг активного парку скорочується, середні ціни залишаються найнижчими по країні. На ринку переважають автомобілі старшого віку та з нижчим класом.

Висновок:

Регіональні відмінності на вторинному ринку авто зберігаються. Найдорожчі пропозиції зосереджені там, де стабільний імпорт і активний попит, найнижчі — у регіонах охоплених бойовими діями.