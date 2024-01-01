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В яких регіонах України найдешевші вживані авто

Аналіз середніх цін на вживані авто в регіонах України за травень 2025 року.
Аналіз цін на вживані авто в Україні за травень 2025 - Auto24

ФОТО: Авто24|

Де придбати дешеве авто

Станіслав Бучацький
logo10 червня, 19:30
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За результатами моніторингу оголошень про продаж легкових автомобілів з пробігом у травні, на основі інформації наданої агрегатором Automoto.ua, середні ціни суттєво відрізнялися залежно від регіону. Найвищі значення — Київ та західні області, найнижчі ціни — в прикордонних і прифронтових регіонах, порахували в Інституті досліджень авторинку.

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Регіони з найвищими середніми цінами:

  • Київ + Київська область — $8 800
  • Львівська область — $7 800
  • Закарпатська область — $7 000

Найвищі середні ціни зафіксовано в регіонах із найбільш розвиненою логістикою імпорту, високим рівнем купівельної спроможності та великою часткою нещодавно пригнаних автомобілів.

У більшості областей центральної та західної частини країни середні ціни на авто з пробігом знаходяться в межах $5 500 — $6 600. Це типова картина для ринку вживаних авто: автомобілі середнього віку з локального чи європейського походження.

Регіони з найнижчими середніми цінами:

  • Донецька область — $2 800
  • Херсонська область — $2 800
  • Луганська область — $3 500

У регіонах, де попит суттєво знизився, а обсяг активного парку скорочується, середні ціни залишаються найнижчими по країні. На ринку переважають автомобілі старшого віку та з нижчим класом.

Висновок:

Регіональні відмінності на вторинному ринку авто зберігаються. Найдорожчі пропозиції зосереджені там, де стабільний імпорт і активний попит, найнижчі — у регіонах охоплених бойовими діями.

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