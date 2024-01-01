В яких регіонах України найдешевші вживані авто

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Де придбати дешеве авто
За результатами моніторингу оголошень про продаж легкових автомобілів з пробігом у травні, на основі інформації наданої агрегатором Automoto.ua, середні ціни суттєво відрізнялися залежно від регіону. Найвищі значення — Київ та західні області, найнижчі ціни — в прикордонних і прифронтових регіонах, порахували в Інституті досліджень авторинку.
До речі нардепи пропонують продовжити пільгове ввезення електромобілів
Регіони з найвищими середніми цінами:
- Київ + Київська область — $8 800
- Львівська область — $7 800
- Закарпатська область — $7 000
Найвищі середні ціни зафіксовано в регіонах із найбільш розвиненою логістикою імпорту, високим рівнем купівельної спроможності та великою часткою нещодавно пригнаних автомобілів.
У більшості областей центральної та західної частини країни середні ціни на авто з пробігом знаходяться в межах $5 500 — $6 600. Це типова картина для ринку вживаних авто: автомобілі середнього віку з локального чи європейського походження.
Регіони з найнижчими середніми цінами:
- Донецька область — $2 800
- Херсонська область — $2 800
- Луганська область — $3 500
У регіонах, де попит суттєво знизився, а обсяг активного парку скорочується, середні ціни залишаються найнижчими по країні. На ринку переважають автомобілі старшого віку та з нижчим класом.
Висновок:
Регіональні відмінності на вторинному ринку авто зберігаються. Найдорожчі пропозиції зосереджені там, де стабільний імпорт і активний попит, найнижчі — у регіонах охоплених бойовими діями.