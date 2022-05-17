Проверка страхового полиса выполняется полицейскими лишь в определенных случаях.

Наличие страхового полиса у водителя полицейские имеют право проверять лишь в двух случаях: при составлении протокола о нарушении ПДД или при оформлении ДТП. В остальных случаях проверка страхового полиса является незаконной и штраф выписанный за его отсутствие легко оспаривается в суде. Пример такого обжалования приведен ниже.

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Фактические обстоятельства дела

Водитель управлял автомобилем без действующего страхового полиса. Во время движения автомобиль остановили сотрудники полиции. Инспекторы попросили водителя предъявить документы на право управления и в частности страховой полис.

Водитель предъявил водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС. Что касается полиса, то водитель сообщил, что поскольку не наступило два случая такие как ДТП и составление протокола, то полис он предъявлять не обязан. А потому даже при отсутствии полиса он не может быть привлечен к ответственности.

Инспекторы оставили эти аргументы водителя без внимания и оштрафовали его на 425 грн. Водитель не согласился и обжаловал штраф в судебном порядке.

Какие нормативно-правовые акты применил суд

В соответствии с пунктом 2.1 ПДД водитель должен иметь при себе и согласно пункту 2.4 ПДД предъявить работнику полиции на месте остановки водительское удостоверение, регистрационный документ на ТС и полис страхования.

Однако, согласно статье 16 Закона “О дорожном движении” водитель обязан иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять для проверки удостоверение водителя, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законодательством, – страховой полис.

При этом, в соответствии с пунктом 21.2 статьи 21 Закона “Об обязательном страховании” контроль за наличием полиса страхования осуществляется полицией при составлении протоколов по нарушениям правил дорожного движения и оформлении материалов ДТП.

Какой вывод сделал суд

Ссылаясь на упомянутые нормативные акты местный и апелляционный суды признали требования инспекторов относительно предъявления водителем страхового полиса безосновательными.

Удовлетворяя иск, суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что “инспектором не предоставлено доказательств в подтверждение составления протокола о нарушении ПДД или оформления материалов ДТП” (Дело №524/7029/20).

Поскольку согласно требованиям определенных в п. 21.2 закона № 1961-IV только эти два случая предоставляют инспектору право для истребования страхового полиса.

Выводы

Таким образом, суды очередной раз обратили внимание, что требовать для проверки полис страхования полицейский имеет право с учетом четких оснований. Эти основания предусмотрены статьей 16 Закона “О дорожном движении” и пункта 21.2 статьи 21 Закона “Об обязательном страховании”. А именно лишь в случае если:

в отношении водителя составлен протокол о нарушении правила дорожного движения;

водитель является участником ДТП и оформляются соответствующие материалы по ДТП.

Если же водитель не нарушал правила дорожного движения и не является участником ДТП, то полицейский не имеет права требовать у Для проверки полис страхования.