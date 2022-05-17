Перевірка страхового поліса виконується поліцейськими лише у певних випадках.

Наявність страхового поліса у водія поліцейські мають право перевіряти лише у двох випадках: при складенні протоколу про порушення ПДР або при оформленні ДТП.

У решті випадків перевірка страхового поліса є незаконною і штраф, виписаний за його відсутність, легко оскаржується в суді. Приклад такого оскарження наведено нижче.

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Фактичні обставини справи

Водій керував автомобілем без чинного страхового поліса. Під час руху автомобіль зупинили працівники поліції. Інспектори попросили водія пред’явити документи на право керування та зокрема страховий поліс.

Водій пред’явив посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Щодо поліса, то водій повідомив, що оскільки не настало два випадки такі як ДТП і складення протоколу, то поліс він пред’являти не зобов’язаний. А тому навіть за відсутності полісу його не можу бути притягнуто до відповідальності.

Інспектори залишили ці аргументи водія поза увагою і оштрафували його на 425 грн. Водій не погодився і оскаржив штраф у судовому порядку.

Які нормативно-правові акти застосував суд

Відповідно до пункту 2.1 ПДР водій повинен мати при собі та згідно з пунктом 2.4 ПДР пред’явити працівнику поліції на місці зупинки посвідчення водія, реєстраційний документ на ТЗ і поліс страхування.

Однак, згідно з статтею 16 Закону “Про дорожній рух” водій зобов’язаний мати при собі та на вимогу поліцейського пред’являти для перевірки посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством. - страховий поліс.

При цьому, згідно з пунктом 21.2 статті 21 Закону «Про обов’язкове страхування» контроль за наявністю полісу страхування здійснюється поліцією при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів ДТП.

Який висновок зробив суд

Посилаючись на згадані нормативні акти місцевий та апеляційний суди визнали вимоги інспекторів щодо пред’явлення водієм страхового поліса безпідставними.

Задовольняючи позов, суди першої та апеляційної інстанції виходили з того, що «інспектором не надано доказів на підтвердження складання протоколу щодо порушення ПДР або оформлення матеріалів ДТП» (Справа №524/7029/20).

Оскільки згідно з вимогами визначених у п. 21.2 Закону № 1961- IV лише ці два випадки надають інспектору право для витребування страхового поліса.

Висновки

Таким чином, суди черговий раз звернули увагу, що вимагати для перевірки поліс страхування поліцейський має право з урахуванням чітких підстав. Ці підстави передбачені статтею 16 Закону “Про дорожній рух” і пункту 21.2 статті 21 Закону «Про обов’язкове страхування». А саме лише у разі якщо:

відносно водія складено протокол про порушення правила дорожнього руху;

водій є учасником ДТП та оформляються відповідні матеріали по ДТП.

Якщо ж водій не порушував правила дорожнього руху та не є учасником ДТП, то поліцейський не має права вимагати у для перевірки поліс страхування.