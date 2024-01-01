В каких случаях страховая компания отказывает в выплатах

Большинство водителей воспринимают полис ОСАГО как гарантию того, что в случае ДТП расходы на возмещение убытков возьмет на себя страховая компания. Но это не всегда так. В МТСБУ рассказали, в каких случаях страховые компании отказывают в выплатах.

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении тарифов на "автогражданку"

Предоставление ложной информации при заключении договора

Если при заключении договора ОСАГО водитель сознательно указал недостоверные данные, которые повлияли на уменьшение страховой премии (например, уменьшенный объем двигателя или другое назначение ТС), страховая компания имеет право наложить штраф в пятикратном размере страховой премии, но не более 50% от суммы выплаты.

Использование авто вопреки условиям договора

Если во время ДТП транспортное средство использовалось не по назначению, определенным в договоре (например, как такси, хотя в полисе это запрещено), предусмотрен штраф в десятикратном размере страховой премии, но опять же - не более половины суммы выплаты.

Полный возврат страховой выплаты

Регресс – 100% компенсация страховой выплаты и расходов, связанных с ее проведением, в случаях, если водитель обеспеченного транспортного средства совершил ДТП:

в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных средств (лекарственных препаратов), снижающих внимание и скорость реакции;

без права на управление транспортным средством;

самовольного покинул место ДТП (кроме случая оформления Европротокола);

отказался от прохождения освидетельствования относительно состояния опьянения или относительно употребления лекарственных средств;

управлял технически неисправным транспортным средством, если такая неисправность была непосредственной причиной ДТП;

водитель использовал обеспеченное транспортное средство для совершения уголовного преступления;

умышленно, кроме действий, совершенных в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны;

не относится к категориям граждан Украины, которые имеют право на уменьшение страхового платежа согласно ст. 13 Закона № 3720 или управлял обеспеченным транспортным средством с целью предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или грузов (если внутренний договор страхования заключен с 50% уменьшением страховой премии).

МТСБУ также имеет право на регресс после осуществления регламентной выплаты, если виновник ДТП не имел действующего полиса ОСАГО. МТСБУ компенсирует убытки пострадавшим, при условии наличия, заключенного в отношении транспортного средства потерпевшего действующего договора ОСАГО, а затем обращается в суд с обратным требованием к виновнику.

Также МТСБУ имеет право применить регресс к водителю-виновнику ДТП, если он управлял транспортным средством, вышедшим из владения владельца в результате совершения противоправных действий (угон).

Также важно отметить, что в случае регресса страховщик и МТСБУ имеют право компенсировать не только сумму страховой выплаты, но и дополнительные расходы, связанные с ее взысканием - судебные сборы, расходы на юридические услуги, экспертизы и тому подобное.