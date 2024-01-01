У яких випадках страхова компанія відмовляє у виплатах

Більшість водіїв сприймають поліс ОСЦПВ як гарантію того, що в разі ДТП витрати на відшкодування збитків візьме на себе страхова компанія. Але це не завжди так. В МТСБУ розповіли, у яких випадках страхові компанії відмовляють у виплатах.

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Надання неправдивої інформації при укладенні договору

Якщо під час укладення договору ОСЦПВ водій свідомо вказав недостовірні дані, які вплинули на зменшення страхової премії (наприклад, зменшений об’єм двигуна або інше призначення ТЗ), страхова компанія має право накласти штраф у п’ятикратному розмірі страхової премії, але не більше 50% від суми виплати.

Використання авто всупереч умовам договору

Якщо під час ДТП транспортний засіб використовувався не за призначенням, визначеним у договорі (наприклад, як таксі, хоча в полісі це заборонено), передбачено штраф у десятикратному розмірі страхової премії, але знову ж таки — не більше половини суми виплати.

Повне повернення страхової виплати

Регрес – 100% компенсація страхової виплати та витрат, пов’язаних із її проведення, у випадках, якщо водій забезпеченого транспортного засобу скоїв ДТП:

у стані сп’яніння або під впливом лікарських засобів (лікарських препаратів), що знижують увагу та швидкість реакції;

без права на керування транспортним засобом;

самовільного залишив місце ДТП (крім випадку оформлення Європротоколу);

відмовився від проходження огляду щодо стану сп'яніння або щодо вживання лікарських засобів;

керував технічно несправним транспортним засобом, якщо така несправність була безпосередньою причиною ДТП;

водій використав забезпечений транспортний засіб для вчинення кримінального правопорушення;

умисно, крім дій, вчинених у стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

не відноситься до категорій громадян України, які мають право на зменшення страхового платежу згідно із ст. 13 Законом № 3720 чи керував забезпеченим транспортним засобом з метою надання оплатних послуг із перевезення пасажирів чи вантажів (якщо внутрішній договір страхування укладений із 50% зменшенням страхової премії).

МТСБУ також має право на регрес після здійснення регламентної виплати, якщо винуватець ДТП не мав чинного поліса ОСЦПВ. МТСБУ компенсує збитки потерпілим, за умови наявності, укладеного стосовно транспортного засобу потерпілого чинного договору ОСЦПВ, а потім звертається до суду зі зворотною вимогою до винуватця.

Також МТСБУ має право застосувати регрес до водія-винуватця ДТП, якщо він керував транспортним засобом, що вийшов із володіння власника внаслідок вчинення протиправних дій (викрадення).

Також важливо зазначити, що у випадку регресу страховик та МТСБУ мають право компенсувати не тільки суму страхової виплати, а й додаткові витрати, пов’язані з її стягненням — судові збори, витрати на юридичні послуги, експертизи тощо.