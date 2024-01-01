В каких случаях запрещается обгон: разъяснение от полиции

Патрульная полиция Киевской области напомнила водителям в каких случаях запрещается обгон и какой штраф предусмотрен за такое нарушение.

Читайте также: Обгон велосипеда в Польше: что стоит знать украинским водителям

В правилах дорожного движения есть четкое определение понятия обгона:

обгон - опережение одного или нескольких транспортных средств, связано с выездом на полосу встречного движения

обгон запрещен:

на перекрестке;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;

ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м - вне населенного пункта;

в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

транспортного средства, который осуществляет обгон или объезд;

в тоннелях;

на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;

колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Штраф за нарушение правил обгона выносится по ч. 2 ст. 122 КУоАП и составляет 510 грн.