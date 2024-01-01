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В каких случаях запрещается обгон: разъяснение от полиции

Нарушение правил обгона может привести к очень тяжелым последствиям, ведь в случае столкновения скорость встречных транспортных средств складывается.
Когда запрещается обгон - Auto24

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|

Обгон запрещен

Евгений Гудущан
logo17 октября, 14:30
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Патрульная полиция Киевской области напомнила водителям в каких случаях запрещается обгон и какой штраф предусмотрен за такое нарушение.

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В правилах дорожного движения есть четкое определение понятия обгона:
обгон - опережение одного или нескольких транспортных средств, связано с выездом на полосу встречного движения

обгон запрещен:

  • на перекрестке;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
  • ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м - вне населенного пункта;
  • в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
  • транспортного средства, который осуществляет обгон или объезд;
  • в тоннелях;
  • на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
  • колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).

Штраф за нарушение правил обгона выносится по ч. 2 ст. 122 КУоАП и составляет 510 грн.

#Советы #Автомобилисту