В каких случаях запрещается обгон: разъяснение от полиции

ФОТО: Патрульная полиция Киевской области|
Обгон запрещен
Посилання скопійовано!
Патрульная полиция Киевской области напомнила водителям в каких случаях запрещается обгон и какой штраф предусмотрен за такое нарушение.
Читайте также: Обгон велосипеда в Польше: что стоит знать украинским водителям
В правилах дорожного движения есть четкое определение понятия обгона:
обгон - опережение одного или нескольких транспортных средств, связано с выездом на полосу встречного движения
обгон запрещен:
- на перекрестке;
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;
- ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м - вне населенного пункта;
- в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;
- транспортного средства, который осуществляет обгон или объезд;
- в тоннелях;
- на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении;
- колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого).
Штраф за нарушение правил обгона выносится по ч. 2 ст. 122 КУоАП и составляет 510 грн.