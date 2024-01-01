У яких випадках забороняється обгін: роз’яснення від поліції

Патрульна поліція Київської області нагадала водіям у яких випадках забороняється обгін та який штраф передбачений за таке порушення.

Читайте також: Обгін велосипеда в Польщі: що варто знати українським водіям

У правилах дорожнього руху є чітке визначання поняття обгону:

обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху

обгін заборонено:

на перехресті;

на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними;

ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті та 100 м — поза населеним пунктом;

у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

транспортного засобу, який здійснює обгін або об’їзд;

у тунелях;

на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку;

колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого).

Штраф за порушення правил обгону виноситься за ч. 2 ст. 122 КУпАП і складає 510 грн.