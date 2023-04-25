По данным Всемирной организации автопроизводителей, к концу 2020 года глобальный парк легковых автомобилей достиг отметки в 1 млрд 180 млн ед.

Крупнейший национальный парк легковых автомобилей насчитали в Китае, где эксплуатируется более 273,4 млн легковых авто.

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В США количество легковых автомобилей в автопарке составляет 116,3 млн ед. и это второй результат.

На третьем месте – Япония, с показателем 62,2 млн. легковых автомобилей.

Четвертым по размеру был российский парк легковушек – 49,2 млн ед.

Замыкает пятерку лидеров Германия – 48,2 млн машин.