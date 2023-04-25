За даними Всесвітньої організації автовиробників, на кінець 2020 року глобальний парк легкових автомобілів сягнув відмітки у 1 млрд 180 млн од.

Найбільший національний парк легковиків нарахували у Китаї, де експлуатується понад 273,4 млн легкових авто.

Читайте також: З яких країн українці імпортують найбільше авто: статистика

У США кількість легковиків в автопарку складає 116,3 млн од. і це другий результат.

На третьому місці – Японія, з показником 62,2 млн. легкових автомобілів.

Четвертим за розміром був російський парк легковиків – 49,2 млн од.

Замикає п’ятірку лідерів Німеччина – 48,2 млн. машин.