С начала года украинский автопарк пополнили 165,2 тыс. легковых автомобилей. Из них 23% новых и 77% подержанных.

Автомобили производства каких стран самые популярные в Украине, выяснили в Укравтопроме.

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Наибольшее количество б/у автомобили (44,7 тыс. ед.) были изготовлены в Германии. Самым популярным импортируемым автомобилем с пробегом немецкого происхождения стал Volkswagen Golf.

Французские легковушки заняли второе место среди ввезенных подержанных авто (17 тыс. ед.). Самым большим спросом среди подержанных «французов» пользовался Renault Megane.

Замыкают лидерскую тройку автомобили, изготовленные в США (15,7 тыс. подержанных авто). Самым желанным «американцем» в этой статистике был электромобиль Tesla Model 3.

В части новых авто на первом месте "японцы" (8,5 тыс. ед.). Выбирая автомобиль, изготовленный в Японии, украинские покупатели чаще предпочитали кроссовер Toyota RAV-4.

На втором месте на рынке новых авто – немецкие машины (6,4 тыс. ед.). Бестселлером среди новых «немцев» стал Volkswagen Touareg.

Также в первую тройку вошли авто, изготовленные в КНР (4,5 тыс. ед.). Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.