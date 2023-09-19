З початку року український автопарк поповнили 165,2 тис. легкових авто. З них 23% нових та 77% вживаних.

Автомобілі виробництва яких країн найпопулярніші в Україні, з’ясували в Укравтопромі.

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Найбільша кількість вживаних авто (44,7 тис. од.) були виготовлені в Німеччині. Найпопулярнішим імпортованим автомобілем з пробігом німецького походження став Volkswagen Golf.

Французькі легковики зайняли друге місце серед ввезених вживаних авто (17 тис. од.).Найбільшим попитом серед вживаних «французів» користувався Renault Megane.

Замикають лідерську трійку автомобілі виготовлені в США (15,7 тис. вживаних авто). Найбажанішим «американцем» в цій статистиці був електромобіль Tesla Model 3.

В частині нових авто на першому місці «японці» (8,5 тис. од.). Обираючи автомобіль, виготовлений в Японії, українські покупці частіше віддавали перевагу кросоверу Toyota RAV-4.

На другому місці на ринку нових авто - німецькі машини (6,4 тис. од.). Бестселером серед нових «німців» став Volkswagen Touareg.

Також у першу трійку увійшли авто виготовлені у КНР (4,5 тис. од.). Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став Volkswagen ID.4.