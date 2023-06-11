Некоторые страны догоняют признанных производителей, в то время как другие оказались в технологическом вакууме.

Наиболее и наименее развиты автомобильные страны мира

Каждый год в 195 странах мира продается от 80 до 90 миллионов новых автомобилей. Более половины этих автомобилей (54%) продается в Азии, где проживает большинство населения мира (59%). На другие регионы, такие как США и Канада, приходится только 5% населения мира, но 19% продаж автомобилей.

Кстати говоря как производят Skoda в Млада Болеславе

Некоторые страны достаточно развиты с точки зрения технологий. Другие страны отстают с точки зрения регулирования и важности сектора ВВП.

Кто впереди?

Европейский союз и Великобритания, Соединенные Штаты, Япония, Корея и Китай имеют очень хорошие позиции. Они обладают сильной регуляторной, торговой, налоговой, производственной и научно-исследовательской инфраструктурой. Именно поэтому почти все новые автомобили происходят из этих рынков.



Stellantis в Тихи, Польша

Какие страны упорно трудятся?

За этими рынками стоят страны, упорно работающие над тем, чтобы стать привлекательными для иностранных инвестиций. Индия, Юго-Восточная Азия, Северная Африка, Южная Африка и некоторые латиноамериканские рынки улучшают свой автомобильный ландшафт, вводя более эффективные и гибкие регуляторные нормы и облегчая автопроизводителям инвестиции.

Однако все еще существуют проблемы, связанные с обложением импорта и доходами населения, из-за которых им трудно идти в ногу с развитыми странами. К примеру, Бразилия обладает мощным производственным потенциалом, но не может внедрять новейшие технологии, поскольку большинство потребителей не могут их себе позволить. У Индии тоже есть подобные проблемы.

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Худшие страны для автомобильной промышленности

Страны с самой плохой автомобильной промышленностью, как правило, изолированы с точки зрения торговли или местное производство почти невозможно из-за отсутствия инфраструктуры и поддержки со стороны местных властей.

Например, в Иране экономика в значительной степени заблокирована международными санкциями, которые делают почти невозможным импорт новых и конкурентоспособных автомобилей по конкурентным ценам. Также их очень сложно производить на месте из-за нехватки компонентов и доступа к международным технологиям. Все автомобили, производимые в Иране сегодня, переработаны старыми моделями, которые больше не производятся в западных странах.

Значительная часть африканского континента также испытывает большие затруднения. Огромный импорт подержанных автомобилей ставит новые автомобили в очень затруднительное положение, учитывая очень низкий уровень доходов населения. Большинство африканцев не могут позволить себе новый автомобиль. Как следствие? Улицы заполнены старой техникой.

Россия тоже в сложной ситуации. Поскольку западные автопроизводители покинули этот рынок после вторжения в Украину, местное производство сокращается в несколько небольших компаний, которым не хватает технологий, чтобы производить качественную продукцию.

Кроме того, российский рынок медленно превращается в рынок-сателлит для китайских производителей, а это означает, что в обозримом будущем потребители не будут иметь особого выбора.