В каких странах украинцы чаще всего попадают в ДТП: статистика

По итогам девяти месяцев 2025 года больше всего урегулированных страховых случаев по результатам дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине украинских водителей с действующим сертификатом “Зеленая карта”, было зафиксировано в Польше - 3 803 дела, сообщает МТСБУ.

Всего за рубежом было урегулировано более 8,4 тысячи страховых случаев, а общая сумма выплат превысила 30 млн евро.

ТОП-7 стран по количеству урегулированных страховых дел (январь–сентябрь 2025 г.)

Польша - 3 803 дела, средняя выплата 2 332,4 евро (всего 8 870 124,49 евро).

Германия - 2 175 дел, средняя выплата 4 759,5 евро (10 351 957,62 евро).

Чехия - 670 дел, средняя выплата 3 510,1 евро (2 351 739,07 евро).

Румыния - 661 дело, средняя выплата 3 629,2 евро (2 398 885,08 евро).

Италия - 575 дел, средняя выплата 5 696,7 евро (3 275 624,13 евро).

Бельгия - 289 дел, средняя выплата 3 461 евро (1 000 223,02 евро).

Австрия - 254 дела, средняя выплата 3 595,9 евро (915 350,64 евро).

Анализ тенденций

Наибольшее количество ДТП приходится на Польшу - страну, через которую украинские автомобили чаще всего пересекают границу и где действует значительное количество трудовых мигрантов. Однако средние страховые выплаты в Польше самые низкие среди лидеров рейтинга - всего 2,3 тыс. евро, тогда как в Германии сумма компенсаций вдвое больше.

Высокий уровень средних выплат в Германии и Италии (4,7–5,7 тыс. евро) объясняется высокими стандартами оценки убытков, более дорогими ремонтами и юридическими расходами.

Эксперты МТСБУ отмечают, что количество обращений по "Зеленой карте" растет вместе с мобильностью украинцев в ЕС, а средняя сумма ущерба за последний год повысилась почти на 10%.