В яких країнах українці найчастіше потрапляють у ДТП: статистика

За підсумками дев’яти місяців 2025 року найбільше врегульованих страхових випадків за наслідками дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини українських водіїв із чинним сертифікатом «Зелена картка», було зафіксовано у Польщі — 3 803 справи, повідомляє МТСБУ.

Загалом за кордоном було врегульовано понад 8,4 тисячі страхових випадків, а загальна сума виплат перевищила 30 млн євро.

ТОП-7 країн за кількістю врегульованих страхових справ (січень–вересень 2025 р.)

Польща — 3 803 справи, середня виплата 2 332,4 євро (загалом 8 870 124,49 євро).

Німеччина — 2 175 справ, середня виплата 4 759,5 євро (10 351 957,62 євро).

Чехія — 670 справ, середня виплата 3 510,1 євро (2 351 739,07 євро).

Румунія — 661 справа, середня виплата 3 629,2 євро (2 398 885,08 євро).

Італія — 575 справ, середня виплата 5 696,7 євро (3 275 624,13 євро).

Бельгія — 289 справ, середня виплата 3 461 євро (1 000 223,02 євро).

Австрія — 254 справи, середня виплата 3 595,9 євро (915 350,64 євро).

Аналіз тенденцій

Найбільша кількість ДТП припадає на Польщу — країну, через яку українські автомобілі найчастіше перетинають кордон і де діє значна кількість трудових мігрантів. Однак середні страхові виплати в Польщі найнижчі серед лідерів рейтингу — лише 2,3 тис. євро, тоді як у Німеччині сума компенсацій удвічі більша.

Високий рівень середніх виплат у Німеччині та Італії (4,7–5,7 тис. євро) пояснюється вищими стандартами оцінки збитків, дорожчими ремонтами та юридичними витратами.

Експерти МТСБУ зазначають, що кількість звернень за «Зеленою карткою» зростає разом із мобільністю українців у ЄС, а середня сума збитку за останній рік підвищилася майже на 10%.