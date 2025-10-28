Скільки заробили українські страхові компанії на полісах "зелена картка"

Українські страхові компанії зібрали з громадян 84,5 млн євро за страхові поліси “зелена картка”. При цьому виплатили склали усього 38,9 млн євро за ДТП за кордоном. Таким чином дохід страхових компаній склав 45,6 млн євро. Про це повідомляє МСТБУ.

За дев’ять місяців 2025 року українські страхові компанії виплатили лише 38,9 млн євро страхових відшкодувань потерпілим у ДТП за кордоном, які були спричинені українськими водіями, що мали чинний сертифікат міжнародного страхування “зелена картка”.

За даними МТСБУ, за цей період було врегульовано 11 300 страхових випадків, що на 4% менше, ніж у 2024 році (11 772 випадки). Основною причиною зниження кількості врегульованих справ стало те, що українські автовласники, які тривалий час перебувають за кордоном, реєстрували авто в місцевих юрисдикціях і користуватися послугами місцевих страховиків відмовившись від українських. Відповідно, скорочення кількості вимог напряму пов’язане зі зменшенням кількості укладених договорів.

Менше договорів — менше виплати

За січень–вересень 2025 року українські водії уклали понад 1,08 млн сертифікатів “зелена картка”, що на 4,5% менше, ніж торік (1,13 млн). Обсяг зібраних страхових платежів зменшився на 3,08% і становив 4,1 млрд грн. (84,5 млн євро).

Коментар МТСБУ

Олександр Салайчук, член Правління Моторного (транспортного) страхового бюро України, відповідальний за напрямок “зелена картка”, зазначив:

“Зростання обсягів страхових виплат за міжнародними договорами зелена картка є свідченням стабільності, надійності та відповідальності українських страховиків, які здійснюють страхування у рамках міжнародної системи автомобільного страхування. Попри складні економічні умови, компанії повністю та своєчасно виконують свої зобов’язання перед іноземними врегулювальниками та потерпілими, забезпечуючи належний рівень страхового захисту українським водіям за кордоном”.

Довідка

“Зелена картка” — це міжнародний страховий поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності водія, який діє в лише 46 зі 195 країн світу. Його наявність є обов'язковою для виїзду на автомобілі за межі України.