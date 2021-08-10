В городе Biel в Швейцарии работает 110-тонный грузовик, который сверху вниз на фабрику возит известняк. Вверх он едет пустым, а вниз – с грузом.

Пустой грузовик весом 45 тонн заезжает на заряде по крутому 13-процентному склону. При этом он набирает вверху 65 тонн камня, и с двойным весом съезжая вниз, генерирует достаточно электричества, чтобы перезарядиться полностью.

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Elektro Dumper – или сокращенно eDumper – создан на основе автомобиля Komatsu. Сами лишь колеса имеют 180 см в диаметре, высотой как взрослый мужчина. Батарея емкостью как у шестерых Tesla весит четыре тонны.

Водитель “Формулы 1” Лукас ди Грасси во время тест-драйва смог заехать на этом грузовике по 80-процентному склону (80 сантиметров подъема на 1 м горизонтального пути), после чего по дороге вниз батарея зарядилась до 88% емкости.

При меньшем подъеме и с помощью регенеративной системы тормозов, eDumper не только полностью заряжается, но и за день (двадцать циклов подъем – спуск) производит 200 кВт-ч энергии.

За год это составляет 77 МВт-ч энергии, тогда как дизельный грузовик такого размера и с такими грузами сжигает до 83 тонн топлива за то же время.