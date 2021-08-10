У місті Biel у Швейцарії працює 110-тонна вантажівка, яка згори донизу на фабрику возить вапняк. Вгору вона їде порожняком, а вниз – із вантажем.

Порожньою вантажівка вагою 45 тонн заїжджає на заряді по крутому 13-відсотковому схилу. При цьому вона набирає вгорі 65 тонн каменю, й із подвійною вагою з'їжджаючи вниз, генерує достатньо електрики, щоб перезарядитися повністю.

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Elektro Dumper — або скорочено eDumper — створено на основі автомобіля Komatsu. Самі лише колеса мають 180 см в діаметрі, заввишки як дорослий чоловік. Батарея місткістю як у шістьох Tesla важить чотири тонни.

Водій "Формули 1" Лукас ді Грассі під час тест-драйву зміг заїхати на цій вантажівці 80-відсотковим схилом (80 сантиметрів підйому на 1 м горизонтального шляху), після чого дорогою вниз батарея зарядилася до 88% місткості.

При меншому підйомі й за допомогою регенеративної системи гальм, eDumper не тільки повністю заряджається, а й за день (і двадцять циклів підйом-спуск) виробляє 200 кВт-год енергії.

За рік це становить 77 МВт-год енергії, тоді як дизельна вантажівка такого розміру та з такими вантажами спалює до 83 тонн пального за той самий час.