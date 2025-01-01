В каком состоянии восстановление моста через реку Тетерев: фото

Весной 2022 года мост лишился ключевых элементов – пролетного строения и опоры. Сейчас идет их новое строительство, а также возводятся другие части сооружения, которые решено заменить.

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области, "после демонтажа разрушенных конструкций (четырех пролетных строений) и возведения шести новых из стальных балок, специалисты выполняют работы по бетонированию подферменников на ригелях одной из опор".

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Параллельно продолжается бетонирование и усиление ригеля, что обеспечивает прочность и устойчивость конструкции. На месте другой опоры строители проводят бурение под сваи, вязание армокаркасов, а также выполняют подготовительные работы для дальнейшего устройства новых свай.

Фото: Служба восстановления Киевщины

О сроках сдачи моста не сообщается, но указано, что объект имеет важное значение для обеспечения устойчивого движения и логистики всего северного и северо-западного региона Киевщины.

Восстановление при финансовой поддержке UK Export Finance (UKEF) осуществляется в рамках пилотного проекта, охватывающего шесть объектов в Киевской области.