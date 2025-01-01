В якому стані відновлення мосту через річку Тетерів: фото

Навесні 2022 року міст позбувся ключових елементів – прогонової будови та опори. Нині йде їх нове будівництво, а також зводяться інші частини споруди, які вирішено замінити.

Як повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області, "після демонтажу зруйнованих конструкцій (чотирьох прогонових будов) і зведення шести нових зі сталевих балок, фахівці виконують роботи з бетонування підферменників на ригелях однієї з опор".

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Паралельно продовжується бетонування та посилення ригеля, що забезпечує міцність та стійкість конструкції. На місці іншої опори будівельники проводять буріння під палі, в’язання армокаркасів, а також виконують підготовчі роботи для подальшого влаштування нових паль.

Фото: Служба відновлення Київщини

Про термін здачі мосту не повідомляється, але зазначено, що об'єкт має важливе значення для забезпечення сталого руху та логістики всього північного та північного західного регіону Київщини

Відбудова за фінансової підтримки UK Export Finance (UKEF) здійснюється в межах пілотного проєкту, що охоплює шість об’єктів у Київській області.