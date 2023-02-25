Типы розеток для электромобилей.

Электромобилей на дорогах становится все больше, но те, кто сталкивается с ними впервые, видят большую проблему: как заряжать такую машину? И одна из первых проблем, которую нужно решить – найти розетку (либо зарядную станцию), которая подошла бы к конкретной машине.

Тип розетки для электромобиля зависит от бренда автомобиля, страны изготовления и рынка назначения.

Также интересно с зарядными станциями для электромобилей возникает ряд проблем

В мире электромобилей пока нет единого стандарта зарядных разъемов, а простым переходником проблему не решить.

Типы розеток для электромобилей:

Shuco. Обычная вилка от бытовой розетки в Европе и Украине переменного тока, которая устанавливается дома, в гараже или на улице. Обеспечивает зарядку для маломощных электромобилей, хотя и очень длинную по времени.

Type 1. Однофазный разъем (иногда еще обозначен как J1772). Он рассчитан только на зарядку переменным током в режимах Mode 2 и Mode 3, а используется в основном в США и Японии. Максимальная мощность заряда – 9,2 кВт.

Type 2. Комбинированный (одно-/трехфазный) разъем, принятый для подключения электромобилей в Европе. Допускает мощность зарядки 43 кВт в режиме Mode 3, хотя в большинстве своем мощность ограничена 22 киловаттами.

CCS Combo 1 и CCS Combo 2 имеют дополнительную проводку, рассчитанную на зарядку постоянным током (Mode 4) мощностью до 400 кВт. Зарядить от такого терминала электромобиль с кабелем Type 1/Type 2 не удастся, а вот обратная совместимость есть – комбо-электрокар можно подключить к станции медленной зарядки.

CHAdeMO. Стандарт, активно используемый в США и Японии конкурентами Tesla. Этот сложный разъем обеспечивает мощность зарядки до 400 кВт постоянным током, но одновременно способен подпитывать отдельно 12-вольтовую сеть электромобиля. Правда, большинство оснащенных таким «штепселем» электромобилей (преимущественно японских и корейских) сегодня может принять всего 50 кВт. С помощью специального адаптера к терминалам стандарта CHAdeMO можно подключать электромобили Tesla.

Tesla Supercharger. Этот разъем внедрила компания Tesla, развивающая собственную сеть зарядных станций. Он комбинированный – с его помощью автомобиль можно заряжать как «медленным» переменным током, так и от DC-станций мощностью до 135 кВт. Новая версия кабеля Supercharger V3 с жидкостным охлаждением позволяет увеличить мощность зарядки до 250 кВт.

Автомобили Tesla для экспортных рынков оснащены разъемами Type 2, что делает их совместимыми с европейскими зарядными терминалами.

GB/T. Этот разъем (точнее сразу два разъема — для переменного и постоянного тока) создали в Китае. GB/T обеспечивает мощность DC-зарядки (Mode 4) до 237 кВт, а в новой модификации с жидкостным охлаждением обещает добиться фантастических 900 кВт.

Совет Авто24

Перед тем как выбирать электромобиль, следует узнать, какой у него разъем. Второй шаг – каких зарядных станций больше всего в вашем регионе. И только если эти показатели сходятся, покупайте машину. Иначе ее эксплуатация станет настоящим квестом "в поиске зарядной станции".