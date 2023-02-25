Типи розеток для електромобілів.

Електромобілів на дорогах стає все більше, але ті, хто стикається з ними вперше, мають велику проблему: як заряджати таку машину? І одна з перших проблем, яку треба вирішити – знайти розетку (бо зарядну станцію), яка б підійшла до конкретної машини.

Тип розетки для електромобіля залежить від бренду авто, країни виготовлення та країни призначення…

Також цікаво з зарядними станціями для електромобілів виникає низка проблем

У світі електромобілів поки що немає єдиного стандарту зарядних роз'ємів, а простим перехідником проблему вже не вирішити.

Типи розеток для електромобілів:

Shuco. Звичайна “вилка” від побутової розетки у Європі та Україні змінного струму, яка встановлюється вдома, в гаражі чи на вулиці. Забезпечує зарядку для малопотужних електромобілів, хоча й дуже довгу за часом.

Type 1. Однофазний роз'єм (іноді ще позначений як J1772). Він розрахований лише на заряджання змінним струмом у режимах Mode 2 та Mode 3, а використовується в основному в США та Японії. Максимальна потужність заряду – 9,2 кВт.

Type 2. Комбінований (одно-/трифазний) роз'єм, прийнятий для підключення електромобілів у Європі. Допускає потужність зарядки 43 кВт у режимі Mode 3, хоча здебільшого потужність обмежена 22 кіловатами.

CCS Combo 1 та CCS Combo 2 мають додаткову проводку, розраховану на зарядку постійним струмом (Mode 4) потужністю до 400 кВт. Зарядити від такого терміналу електромобіль з кабелем Type 1/Type 2 не вдасться, а ось зворотна сумісність є – «комбо»-електрокар можна підключити до станції повільного заряджання.

CHAdeMO. Стандарт, який активно використовують у США та Японії конкуренти Tesla. Цей складний роз'єм забезпечує потужність зарядки до 400 кВт постійним струмом, але водночас здатний окремо підживлювати 12-вольтову мережу електромобіля. Щоправда, більшість оснащених таким «штепселем» електромобілів (переважно японських і корейських) сьогодні може прийняти лише 50 кВт. За допомогою спеціального адаптера до терміналів стандарту CHAdeMO можна підключати електромобілі Tesla.

Tesla Supercharger. Цей роз'єм впровадила компанія Tesla, яка розвиває власну мережу зарядних станцій. Він комбінований – за його допомогою автомобіль можна заряджати як «повільним» змінним струмом, так і від DC-станцій потужністю до 135 кВт. А нова версія кабелю Supercharger V3 із рідинним охолодженням дозволяє збільшити потужність зарядки до 250 кВт.

Автомобілі Tesla для експортних ринків оснащені роз'ємами Type 2, що робить їх сумісними із європейськими зарядними терміналами.

GB/T. Цей роз'єм (точніше, відразу два роз'єми — для змінного та постійного струму) створили у Китаї. GB/T забезпечує потужність DC-зарядки (Mode 4) до 237 кВт, а у новій модифікації з рідинним охолодженням обіцяє досягти фантастичних 900 кВт.

Порада Авто24

Перед тим, як обирати електромобіль, дізнайтесь, який у нього роз’єм. Другий крок – яких зарядних станцій найбільше у вашому регіоні. І лише якщо ці показники сходяться, купуйте машину. Інакше її експлуатація стане справжнім квестом “у пошуку зарядної станції”.